U21-træner: Sejre giver plads til at træde ved siden af

I den første kamp i EM-kvalifikationen vandt Danmark 1-0 ude over Kasakhstan, og det var vitalt for holdet.

For med en gruppe med kun fem nationer og i alt otte kampe skal der ikke mange fejlskud til, før det kan gå galt.

- Det er et ekstremt kort forløb, og allerede til sommer er vores slutrundekampagne overstået. Derfor er alle kampe nøglekampe, og det er jo åndssvagt at sige, for så er der jo ingen nøglekampe.

- Men for hver gang, vi tager en sejr, giver vi os selv mulighed for at få lov til at træde lidt ved siden af gangen efter. Det er det, der er så vigtigt, siger Jesper Sørensen.

Torsdag venter Skotland i den næste kamp i Edinburgh, inden turen tirsdag i næste uge går til Belgien i det, der ligner den vanskeligste opgave i gruppen.

- Nu er det udekampe, vi har nu her, og vi går efter at vinde vores kampe og at få seks point i de to kampe, siger Jesper Sørensen.

Målet er at få Danmark med til den femte EM-slutrunde i træk, selv om lodtrækningen ikke var optimal.

- Danmark har nået EM fire gange i træk. Men den pulje, vi er havnet i, er enormt stærk. Belgien er et atypisk hold fra seedningslag 2 og ligger på vippen til lag 1.

- Tyrkiet er et godt hold fra lag 3, og der er en enorm entusiasme og begejstring for fodbold i Tyrkiet, som har rigtig mange dygtige spillere.

- Skotland er faktisk også et godt hold, og Kasakhstan var en helt anderledes og svær opgave, så det var vigtigt at komme i gang med en sejr, siger Jesper Sørensen.

Der har været lidt udskiftninger i offensiven op til kampen mod skotterne.

Angriberne Wahid Faghir og Nikolai Baden Frederiksen er ude med skader og er blevet erstattet i truppen af Mikkel Kaufmann og Casper Tengstedt.