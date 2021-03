U21-træner: Det er en stor sejr - men kun tre point

Forhåndsfavoritterne fra Frankrig var modstanderen, men danskerne sikrede en drømmestart med en 1-0-sejr på trods af at have været under pres i det meste af kampen.

- Det er en stor sejr. Vi vidste, at Frankrig er et tophold, en af turneringens favoritter. Men vi vidste, vi kunne gøre det, siger Danmarks landstræner, Albert Capellas, på pressemødet efter kampen.

Frankrig tog tidligt kontrol over kampen, men kæmpede med at nedbryde Danmarks solide defensiv. Capellas erkender da også, at danskerne var en smule på hælene.

- I første halvleg kæmpede vi, fordi vi ikke kunne få bolden. Men Frankrig skabte nærmest ingen chancer. Vores defensiv var god, og vi var godt organiseret. Spillerne vokser af sådan en kamp. Vi vil selvfølgelig gerne have bolden mere, men det var ikke muligt, siger landstræneren.

Anders Dreyer blev skiftet ind efter pausen og endte som den store helt, da han scorede kampens ene mål med cirka et kvarter tilbage. Capellas mener da også, at Danmark generelt løftede sit niveau efter turen i omklædningsrummet.

- Anden halvleg var bedre. At holde koncentrationen i 90 minutter er svært, men de håndterede presset rigtig godt. Hele holdet gjorde det fantastisk, siger spanieren.

Selv om Frankrig på papiret var den sværeste modstander i gruppespillet, så er Albert Capellas ikke klar til at drømme om en kvartfinaleplads. Først venter Island og derefter Rusland i de to andre gruppekampe.

- Det er kun tre point mod et rigtig godt hold. Vi tager det en kamp ad gangen. Vi respekterer Island, der er ingen lette kampe her. Nu fokuserer vi på Island, siger landstræneren.

Anders Dreyers sejrsmål kom efter fornemt forarbejde af Jacob Bruun Larsen. Anderlecht-spilleren serverede bolden for Dreyer i feltet med en fremragende aflevering ned igennem midten af banen.

Der var dog ikke tale om en indøvet manøvre.

- Det handlede ikke så meget om, at han og jeg har en indbyrdes forståelse. Det handler om, at offensive spillere prøver at få ting til at ske. Vi spiller på vores instinkt. Vi vidste godt, der ikke ville komme mange muligheder, så det handlede om at være skarp, når de så kom, siger Jacob Bruun Larsen.

Han mener ligesom sin landstræner, at det er for tidligt at snakke om avancement til EM's kvartfinaler.

- Det ændrer ikke noget, at det er Frankrig, vi har slået. Der er stadig meget at spille for, alt er åbent, siger Bruun Larsen.

Danmark møder Island søndag klokken 15.