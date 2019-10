U21-landstræner vil gå tidligt i udbrud på vejen mod EM

De unge danske fodboldtalenter vandt den første kamp i gruppen med 2-1 hjemme over Rumænien i september, og de øvrige rivaler har samtidig sat point til efter blot en eller to kampe.

Det betyder, at der er en ekstra gulerod for Danmark ved at vinde torsdagens kamp mod nordirerne i Aalborg.

Det mener U21-landstræner Albert Capellas, som blev ansat i sommer som afløser for Niels Frederiksen.

- Alle de andre hold i gruppen har allerede mistet point efter en eller to kampe, og vi har mulighed for at komme op på seks point efter de første to kampe.

- Nu kan vi komme op på førstepladsen i gruppen. Jeg vil altid sige, at når man har sådan en mulighed i fodbold for at tage føringen, så skal man gribe den.

- Vi kan skaffe os selv et tidligt forspring, og vi vil gerne skabe et hul ned til de øvrige hold, siger Capellas.

Spanieren, som er den første udlænding til at stå i spidsen for det danske U21-landshold, har sammen med assistenten Steffen Højer stor tiltro til holdet.

- Vi er meget stærke på hjemmebane, og det er et momentum, vi skal holde i den næste kamp hjemme mod Nordirland, siger han.

Med til historien hører også, at der er sket en stor udskiftning på holdet, fordi mange af de bedste spillere er faldet for aldersgrænsen.

Capellas har således overtaget et U21-hold, der blandt de største frafald ikke længere råder over Robert Skov, Mathias Jensen, Philip Billing, Joakim Mæhle, Rasmus Nissen, Mikkel Duelund og Joachim Andersen.

Til gengæld er der mange nye talenter med, og mod Nordirland er der tre mulige debutanter: Brentford-spillerne Mads Bech Sørensen og Japhet Sery samt Nicolas Madsen fra FC Midtjylland.

Den store udskiftning ser Capellas ikke som en hæmsko, men derimod en spændende udfordring.

- Det er ikke noget problem for mig overhovedet. Det er noget, jeg føler mig tryg ved. Det største problem er at finde de rigtige spillere, der kan spille på den måde, som vi ønsker at spille.

- Jeg leder efter spillere, der kan komme med en masse energi og god fodbold, som vi efterstræber at spille, siger Capellas.

Blandt gengangerne fra sommerens U21-EM er fortsat Jacob Bruun Larsen, Anders Dreyer, Andreas Skov Olsen og Victor Nelsson.

De mere erfarne spillere og landstræneren vil hjælpe de nye med at blive integreret på holdet.

- Vi vil hjælpe dem så meget, vi kan, så de kan få succes. Det vigtigste er, at spillerne føler tryghed ved træneren og holdkammeraterne.

- De skal have følelsen af, at det ikke er en eksamen. Så bliver det nemmere for dem, mener Capellas.

Kampen mod Nordirland spilles torsdag klokken 18 i Aalborg. Danskerne gæster mandag aften Finland i Pori.