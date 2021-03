U21-landstræner udtager ungt hold til EM

Når det danske U21-landshold deltager ved EM-gruppespillet i slutningen af marts, bliver det med ti spillere, der er unge nok til at deltage ved det efterfølgende U21-EM også.

Spanieren har udtaget et ungt hold, som skal forsøge at skaffe Danmark succes ved EM.

- I vores trup er der både et par nye navne og hele ti spillere, der også kan være med på det næste U21-landshold. Det er flot og siger meget om det talentarbejde, der foregår i Danmark i øjeblikket, siger Albert Capellas.

Blandt de meget unge spillere er Vejles angrebstalent Wahid Fahgir, som med sine blot 17 år formentlig bliver blandt de yngste til slutrunden.

Han er en af to debutanter i truppen. Den anden er Nikolai Baden Frederiksen, som for tiden er udlejet fra Juventus til WSG Wattens i Østrig.

Albert Capellas kan skifte ud i truppen helt frem til Danmarks første kamp i gruppespillet. Det skyldes, at der er ligakampe blot fire dage inden åbningen på gruppespillet. Det rammer eksempelvis alle superligaspillerne i truppen.

U21-slutrunden skulle egentlig være afviklet i juni, men turneringen er blevet splittet op og har fået nye spilledatoer, da EM for A-landshold er blevet flyttet fra 2020 til 2021.

Derfor består U21-EM af et gruppespil i marts, mens knockoutfasen afvikles i perioden 31. maj-6. juni.

På den måde når U21-EM at blive færdigspillet før A-landsholdenes EM-slutrunde, og potentielt kan spillere med den rette alder deltage i begge slutrunder.

I EM-gruppespillet skal Albert Capellas' mandskab møde Frankrig, Island og Rusland.

- I kender mig. Vi tager en af kamp ad gangen, og vi kommer til at have lige meget respekt for alle tre modstandere, siger han.