U21-landstræner stopper: Tager tilbage til FC Barcelona

Capellas var ellers under kontrakt frem til 2023, men DBU og Barcelona er "nået frem til en fornuftig aftale om træneren", lyder det på unionens hjemmeside.

DBU har endnu ikke fundet en afløser for spanieren. Det arbejde er DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, nu i gang med, lyder det.

- Jeg er utrolig taknemmelig for at have fået mulighed for at være i spidsen for det danske U21-landshold og for at arbejde i en organisation, der arbejder med fodbolden på et så højt fagligt niveau, og som samtidig har en rigtig tæt dialog mellem klubber og trænere, siger Albert Capellas på DBU's hjemmeside.

- Det er unikt og med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for unge danske spillere, som er misundt rundt om i verden.

- Jeg har haft en fantastisk gruppe spillere og stab - og et rigtig godt samarbejde med DBU, med landstræner Kasper Hjulmand, min assistent Steffen Højer og de andre landstrænere, som jeg er meget taknemmelig for, og som jeg vil savne.

Albert Capellas var fra 1999 til 2003 ansat som assistenttræner for FC Barcelonas andethold. Derefter havde han fra 2004 til 2010 titel af ungdomskoordinator i den spanske storklub.

Den 53-årige spanier startede som dansk U21-landstræner i sommeren 2019. Så sent som i slutningen af maj stod han i spidsen for holdet i en EM-kvartfinale mod Tyskland, som blev tabt.

Under Capellas tabte det danske U21-landshold ikke en eneste kamp i ordinær spilletid.

- Jeg er naturligvis ærgerlig over at sige farvel til Albert, der sammen med den øvrige trænerstab har stået bag nogle fantastisk flotte resultater på vores U21-landshold, siger Flemming Berg.

- Samtidig har han også som U21-landstræner i samarbejde med de øvrige landstrænere i DBU været med til at sikre en tydelig sammenhængskraft mellem vores U-landshold og A-landshold.

- Det ser vi flere eksempler på nu under både sommerens U21-EM og herrernes A-EM. Det arbejde er vi slet ikke færdige med, siger han.