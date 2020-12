U21-landstræner ser fordel i svær EM-premiere

Men den vanskelige premierekamp er helt efter landstræner Albert Capellas' hoved.

- Jeg har det godt med at starte mod Frankrig. Jeg mener, det er en smule bedre at møde de store hold i begyndelsen af en turnering. Men måske tænker de det samme om os, siger Albert Capellas.

Frankrigs A-landshold har længe været en gigant, men den store fodboldnation har været knapt så skræmmende på U21-niveau.

Den seneste generation af spillere nåede ganske vist EM-semifinalen for to år siden. Men forinden var gået seks slutrunder, hvor det slet ikke var lykkedes Frankrig at kvalificere sig.

Men selv om Danmark måske kan tåle at tabe til Frankrig og alligevel gå videre til kvartfinalen, er det afgørende for den danske landstræner at komme ordentligt i gang med EM.

- Det er så vigtigt at komme godt fra start. Den kamp vil vise, hvor store chancer vi har for at få en fantastisk turnering.

- Jeg har stor tillid til mine spillere. Jeg ved, at hvis de når deres topniveau, har vi chancer for at levere noget meget interessant, siger Albert Capellas.

Han erklærer sig generelt tilfreds med sammensætningen af den indledende gruppe, hvor Danmark skal placere sig blandt de to bedste for at avancere til kvartfinalerne.

- Alle grupper er hårde. Vi er glade for at have Island i gruppen. Det er et land, vi har et meget godt forhold til, og som vi er glade for at spille imod. Det er okay.

- Hvis vi vil vinde turneringen, skal vi kunne klare os mod alle. Der er ingen undskyldninger, siger Albert Capellas.

Danmark er med ved EM for fjerde gang i træk. Holdet indløste billetten til slutrunden med en forholdsvis sikker førsteplads i kvalifikationspuljen med Rumænien og Ukraine blandt modstanderne.

- Vi tabte slet ikke, vandt otte kampe og spillede to uafgjort. Det viser, at vi er et svært hold at slå. Nu skal vi forsøge at nå så langt, som vi kan, siger Capellas.

EM er på grund af den komprimerede fodboldsæson splittet op i to dele. Gruppefasen afvikles i slutningen af marts, mens knockoutfasen bliver spillet to måneder senere.