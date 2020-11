U21-landstræner må trække på netværk frem mod slutrunde

Den særlige situation med coronapandemi og heraf restriktioner gør dog, at landstræner Albert Capellas har endnu mere at bruge kampen til, end han under normale omstændigheder ville have.

- Det er måske den sidste kamp, vi får inden EM-slutrunden afhængigt af situationen med covid-19. Derfor er det en meget vigtig kamp for os, lyder det fra Danmarks spanske U21-landstræner inden tirsdagens kamp.

- For det første vil vi gerne fastholde vindermentaliteten og få et godt resultat, så vi ikke ødelægger dynamikken. Dernæst skal vi også stadig udvikle vores spillestil. Det her er en chance for at finpudse den inden EM.

EM-gruppespillet indledes i slutningen af marts, og Capellas får næppe mange muligheder for ved selvsyn at bese de potentielle EM-spillere efter tirsdagens kamp.

Rejserestriktionerne og karantænereglerne er omfattende mange steder og har ikke umiddelbart udsigt til at blive lempet med den nuværende status på pandemien.

- Vi prøver at se så mange kampe som muligt, men det er lettere i nogle lande end andre, forklarer Capellas, der dog ikke vil bruge det som undskyldning, hvis U21-EM ender i skuffelse.

- Det er mit ansvar at finde på metoder, så vi stadig kan scoute spillerne, siger han.

Blandt andet kommer han især til at trække på det netværk, han har rundt omkring i Europa.

- Vi får masser af information på video, men vi har også kontakter i forskellige lande, som måske kan se nogle af spillerne live og give information.

- Det er folk, vi stoler på, som vi kender gennem vores netværk. Vi taler også med klubberne, de fysiske trænere, cheftrænerne og får masser af information den vej fra, siger Capellas.

Han lægger op til, at afhængigt af kampens forløb i Rumænien kan flere af de spillere, som normalt ikke får mange minutter på banen, måske få chancen for at vise sig frem.

En af dem er Ajax-spilleren Victor Jensen, som imponerede, da Danmark med en 2-1-sejr slog Finland og bookede billet til EM tilbage i oktober. Han scorede begge de danske mål i sin blot anden kamp for U21-landsholdet.

Han ved godt, at der er meget på spil i Rumænien, selv om pointene ikke er vigtige for Danmark.

- Det er en vigtig kamp, fordi det muligvis er den sidste inden EM. Så man skal gribe chancen, hvis man får den, og levere en god præstation, siger Ajax-danskeren.

Kampen mod Rumænien fløjtes i gang klokken 19.30 i Bukarest.