U21-landstræner: Coronavirus er vigtigere end ny EM-dato

Sådan lyder det fra Danmarks U21-landstræner, spanieren Albert Capellas, efter Uefa har annonceret, at næste års U21-EM ikke som planlagt kan afvikles fra 9. til 26. juni, da herrernes EM er rykket til samme sommer.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) behøver ikke skynde sig med at finde en ny dato for herrernes U21-EM.

Lige nu døjer verden med langt vigtigere ting end nye datoer for U21-EM, siger spanieren.

- Det er logisk, at Uefa vil rykke vores slutrunde, men vi må vente og se, hvornår det bliver. Det er heller ikke så vigtigt at få på plads lige nu.

- Vi har en svær situation. Coronavirusset er meget vigtigere end fodboldkampe, for folk er syge over hele verden, og den situation skal vi have styr på først, siger Albert Capellas.

Normalt afvikles herreslutrunder i lige år, mens der er U21-slutrunder i ulige år. Flere spillere i de forskellige lande vil både være aktuelle til ungdoms- og A-landshold. Sidste år tog Robert Skov eksempelvis direkte fra A-landsholdets EM-kvalifikationskampe til U21-EM.

På grund af eksempler som dette, er det ikke optimalt, at slutrunderne ligger oveni hinanden.

- Jeg ved ikke, om det er muligt at spille U21-EM samme år som en herreslutrunde.

- Det er heller ikke noget, jeg har brugt så meget tid på at tænke på over, men det er da klart, at Uefa har en række forskellige muligheder, som de skal overveje, før de giver os besked om, hvornår slutrunden skal spilles.

- Når vi får det at vide, vil vi gøre alt, for at vi kommer så velforberedte som muligt, siger Albert Capellas.

Han befinder sig i sit hjem i Barcelona, og i denne periode forlader han det kun for at købe ind.

Selv om de kommende EM-kvalifikationskampe er udsat, kan Capellas og resten af U21-staben, der bor i Danmark, varetage dele af deres job fra privaten.

- Vi har en masse tid til at arbejde hjemmefra. Vi kan se kampe, planlægge træning og analysere en masse ting, så vi er klar til det øjeblik, hvor vi kan fortsætte vores job som normalt, siger Capellas.

Hans kontrakt løber til sommeren 2021.

U21-landsholdet fører sin EM-kvalifikationsgruppe efter fem kampe med lutter sejre.