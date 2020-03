U21-landsholdet skal spille for lukkede døre i Rumænien

Andreas Skov Olsen ses her i aktion for U21-landsholdet i en kamp mod Nordirland i oktober sidste år. Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) satser man på, at Andreas Skov Olsen kan komme med til kampen mod Rumænien senere i marts, selv om Italien, hvor danskeren spiller, er et af de områder, hvor det kan være svært at komme til og fra på grund af udbruddet af coronavirus.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix