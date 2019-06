U21-landsholdet kæmper med at vænne sig til varmen

Termometeret er pænt over de 30 grader, og det kan mærkes hos de danske spillere under træningen.

De italienske vejrguder har skruet godt op for termostaten i Udine, hvor det danske U21-landshold er i gang med de sidste forberedelser inden EM-åbningen mandag mod Tyskland.

- Det er rigtig varmt. Det må man sige. Det er nogle andre forhold end derhjemme, siger FC Københavns superligatopscorer, Robert Skov.

Også Dynamo Kiev-spilleren Mikkel Duelund føler sig ramt af varmen under træningen, og de høje temperaturer bliver en faktor under slutrunden, mener han.

- Varmen kommer til at spille en rolle. Det er jeg sikker på. Når man står derude, og solen bager ned på en, så føler man, når man har trænet et kvarter, at man har trænet i halvanden time, forklarer Duelund.

FC Nordsjællands forsvarsspiller Victor Nelsson er heller ikke vant til at træne i så tung varme hjemmefra, og han er enig i, at varmen har sat sit præg på optakten.

- Der kan måske godt være nogle, som holder mere igen til træning, fordi de skal vænne sig til varmen. Men det er nu ikke, fordi intensiteten i træningen er styrtdykket, siden vi kom hertil, siger han.

Danmark skal spille to af gruppekampene - mod Tyskland og Serbien - klokken 21 om aftenen, hvor solens stråler har fortaget sig.

Men varmen stiller større krav til at tænke væske ind i hele optakten, og det kommer sene kampe ikke til at ændre på.

- Vi skal sørge for hele tiden at være fyldt op på væsker og få spist nogle tabletter, der gør, at væsken bliver inde i kroppen. Det bliver en afgørende faktor i løbet af kampene, siger Duelund.

Den eneste af de 23 danskere, som til daglig spiller i Italien, er forsvarsspilleren Jacob Rasmussen, som i denne sæson rykkede ud af Serie A med Empoli.

Han håber, at holdkammeraterne når at vænne sig til varmen i løbet af de to uger i Italien.

- For mig er det okay, men det er lidt hårdt for de andre. Det er en tilvænningssag. Heldigvis spiller vi kampe om aftenen, og der er det mere okay, siger han.