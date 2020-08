U21-landsholdet genoptager EM-mission mod Ukraine

Den blev spillet for mere end ni måneder siden i slutningen af 2019 og endte med sejr til Danmark - den femte ud af fem mulige i EM-kvalifikationen.

U21-fodboldlandsholdet skal langt tilbage for at finde sin sidste kamp i EM-kvalifikationen.

Nu er coronapausen overstået, og U21-spillerne skal i aktion igen 4. september mod Ukraine i Aalborg og derefter ude mod Nordirland fem dage senere.

U21-landstræner Albert Capellas fortæller, at målsætningen er to sejre i de to kampe.

- Det bliver godt at samles med holdet igen, og jeg glæder mig til både at se spillerne igen, men også at komme ud på banerne med noget på spil.

- Det er derfor glædeligt, at vi trods et par skader har de fleste stamspillere til rådighed, siger Capellas.

Han kan glæde sig over at have FC København-angriberen Jonas Wind med igen, efter at han i en lang periode var ude med en skade.

Også FCK-stopperen Victor Nelsson er med i truppen, som også tæller superligaprofiler som Anders Dreyer (FC Midtjylland) og Emil Riis (Randers FC)

Desuden er Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Carlo Holse (Rosenborg), Mikkel Damsgaard (Sampdoria) og Jacob "Lungi" Sørensen (Norwich) med i truppen.

- Det er dejligt at se Jonas Wind tilbage i landsholdstrøjen efter den ærgerlige skade, han fik, og som holdt ham ude af både klub- og landshold i længere tid.

- Derudover byder vi også velkommen til nogle nye ansigter, som jeg ser frem til at møde og se i truppen, siger Capellas.

Både Rasmus Carstensen, Sebastian Hausner og Lukas Engel er helt nye i U21-sammenhæng - sidstnævnte spiller i 1. divisionsklubben Fremad Amager.

EM-slutrunden blev på grund af coronapandemien rykket fra 2020 til 2021.

EM bliver delt i to. Det betyder, at gruppespillet afvikles fra 24. til 31. marts i værtslandene Ungarn og Slovenien. Kvartfinaler, semifinaler og finale spilles først fra 31. maj til 6. juni i de samme to lande.