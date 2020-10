U21-landshold har første EM-matchbold mod Finland

Tirsdag kan han så sætte en foreløbig krone på værket og sikre pladsen ved næste års EM-slutrunde, hvis hjemmekampen mod Finland mindst giver et enkelt point.

Det har været en resultatmæssig succes, siden spanieren Albert Capellas sidste år overtog trænertjansen for Danmarks U21-landshold i fodbold.

- Vi vil spille, som vi har gjort indtil nu. Jeg kommer ikke til at ændre taktik og gå efter uafgjort, bare fordi vi kun skal bruge et point, forsikrer træner Albert Capellas.

- Mine spillere går efter sejren, og vi vil spille med højt, aggressivt pres og være boldbesiddende fra første fløjt.

Skulle Danmark overraskende tabe til Finland, er der en ny chance for at snuppe den direkte plads fra kvalifikationsgruppe 8 ved at få mindst uafgjort ude mod den nærmeste konkurrent, Rumænien, den 17. november.

Inden de to sidste spillerunder fører Danmark gruppen med 22 point, mens Rumænien har 16.

Det glimrende udgangspunkt er skabt ved at vinde syv af de første otte kampe og spille uafgjort i den sidste.

Capellas er dog ikke typen, der ønsker at tage æren for de gode resultater.

- Forklaringen er gode spillere. Når man har det, er det meget nemmere for træneren. Han skal bare vælge de rigtige.

- Vi prøver at hjælpe spillerne med en gameplan, men i den sidste ende afhænger trænernes succes af spillerne, og de har fået os hertil, siger Albert Capellas.

Næste års EM afholdes i Ungarn og Slovenien ad to omgange. Gruppespillet afvikles fra 24. til 31. marts, mens kvartfinaler, semifinaler og finalen spilles fra 31. maj til 6. juni.

Tirsdagens kamp mod Finland i Aalborg begynder klokken 18.