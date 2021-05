U21-holdet skal finde storspillet frem igen

Men det stormøde måtte vente to måneder. For denne U21-slutrunde er anderledes arrangeret end de foregående med en indlagt pause.

Derfor skal landstræner Albert Capellas genskabe præstationerne fra de indledende sejre over Frankrig, Island og Rusland.

- Jeg prøver altid at finde fordelene. Jeg er ikke en mand, der leder efter undskyldninger.

- Jeg laver ikke reglerne, jeg må acceptere dem og lede efter fordelene ved det. Mit hold er meget stabilt, og de er altid koncentrerede både på og uden for banen, siger Capellas.

Han mener, at det kan vise sig slet ikke at være en dansk ulempe.

- Holdet er i stand til at fokusere meget hurtigt på opgaven, og det kan være en fordel for os, da jeg ikke ved, om de andre hold vil være lige så dygtige til det, siger Capellas.

Danmark går ind som undertippet mod tyskerne. Men kan Danmark overraske og vinde den og to kampe mere, står holdet med EM-guldet.

- Lige nu tænker vi kun på at slå Tyskland, og hvis vi kan vinde den, så tager vi den næste. Hvis vi kan præstere på vores højeste niveau, så kan vi måske også vinde den tredje kamp (finalen).

- Men vi har en regel om at tage en kamp ad gangen. Det er nemmere at have et kortsigtet mål end at tænke for langt, siger Capellas.

Victor Nelsson, U21-holdets anfører, beretter om højt humør i truppen og forventer, at spillerne hurtigt finder sammen igen på banen.

- Der er en masse ting, vi kan tage med til kampen mod Tyskland og føre det momentum, vi har som hold, videre, fordi det må man sige, vi havde i gruppespillet.

- Jeg tror, det vigtigste er, at vi som hold rider videre på den bølge, vi startede i gruppespillet og forsøger at slå Tyskland, siger Nelsson.

Det gode gruppespil og især sejren over Frankrig giver tro på, at Danmark kan slå de bedste hold.

- Kampen mod Frankrig viste meget godt, hvordan vi er som hold; modne og meget disciplinerede.

- Vi skal ikke bruge ret mange muligheder for at score mål, og vi stod godt. Sejren over Frankrig giver mod på mere, siger anføreren.

Jesper Lindstrøm, der efter gruppespillet tog hjem og vandt DM-guld med Brøndby, tager masser af selvtillid med sig ind i EM-fortsættelsen.

- 100 procent. Det er altid dejligt at vinde et mesterskab. Det er en kæmpe oplevelse. Det er et kæmpe selvtillidsboost at tage med ind i U21-lejren.

- Der er lidt mere tro på tingene. Det viser, at alt det, jeg og vi i Brøndby har gjort hele sæsonen, har været godt, og det kan jeg tage med her, siger Lindstrøm.

Nu skal hele det danske hold bare finde den samme spilleglæde og form som i marts.

- Det er lidt underligt, det der med at vi har været hjemme og så skal tilbage til EM igen, men vi er godt forberedte.

- Vi kan sagtens tage det, vi lavede i gruppespillet, med, hvor vi ikke lukkede nogen mål ind og vandt alle tre kampe, lyder det fra Lindstrøm.