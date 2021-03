U21-herrer chokerer franske favoritter i EM-åbner

Torsdag åbnede Danmark det indledende gruppespil med en overraskende sejr over Frankrig, som inden turneringen ellers har været udråbt som favorit til at blive europamester af diverse spiludbydere.

Danmark vandt 1-0 på et mål af Anders Dreyer et kvarter før tid.

Dermed lægger danskerne sig altså i toppen af gruppe C sammen med Rusland, der tidligere torsdag vandt 4-1 over Island. OB's Sveinn Aron Gudjohnsen reducerede til slutresultatet efter en lille times spil.

De to bedste hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne.

Danskerne gik formentlig til pause, fint tilfredse med hvordan første halvleg mod Frankrig var forløbet.

Frankrig havde godt nok været klart mest på bolden, men tempoet var så tilpas lavt, at Danmark kunne afholde franskmændene fra for alvor at komme til chancer.

Til gengæld kneb det med selv at få gang i spillet for det danske mandskab. Kun i momenter fik Danmark mere end et par afleveringer sat sammen, og det blev kun til en enkelt afslutning.

Ikke meget ændrede sig efter pausen. Frankrig var i kontrol uden rigtigt at satse fremad, mens Danmark var godt organiseret i forsvaret og afværgede de franske forsøg foran mål.

Som tiden gik kom Danmark lidt længere frem på banen med et højt pres, og mens der stadig ikke var rytme i spillet, så blev det altså til et mål.

Jacob Bruun Larsen splittede det franske forsvar med en stikning ind i feltet. Afleveringen var perfekt timet. Anders Dreyer opsnappede bolden for næsen af Frankrigs keeper og kunne derefter sparke den i et tomt mål.

Scoringen fik franskmændene til at sende alt frem, men Viktor Nelsson og co. i den danske defensiv holdt altså stand.

Danmark skal søndag forsøge at følge op på den flotte start, når Island venter i næste gruppekamp.