U21-danskere efter ny sejr ved EM: Vi var i kontrol

De danske mål blev lavet inden for de første 20 minutter, og derfra blev sejren sikkert kørt i hus. Island fik godt nok et straffespark i slutningen af første halvleg, men det nappede målmand Oliver Christensen.

Det danske U21-landshold i fodbold kunne næppe have ønsket sig en bedre start på EM. Søndag blev Island nedlagt med 2-0.

Seks point efter to kampe og gode muligheder for en kvartfinaleplads.

- Vi spillede en kontrolleret kamp. Vi havde lavet nogle aftaler inden, som vi overholdt. Kampen kom under kontrol ved 2-0.

- Vi gav dem færten ved straffesparket, men ellers kontrollerede vi, så jeg er tilfreds, siger midtbanespilleren Morten Hjulmand efter kampen.

Hans kollega på midtbanen Magnus Kofod Andersen stemmer i.

- Vi mistede måske kontrollen i fem-ti minutter, men vi kunne nok have holdt på bolden i 70 minutter, uden at de (Island, red.) ville kunne komme frem til noget.

- De fik det straffe, som Oliver flot reddede, men ellers var vi i kontrol, siger FC Nordsjælland-talentet.

De unge danskere kom hurtigt ud af starthullerne, og det var ikke tilfældigt, siger landstræner Albert Capellas.

- Vi havde snakket om at score hurtigt. Det var et af vores mål inden kampen. Det gjorde vi ofte i kvalifikationen, og det er imponerende, så gode de er til det, siger spanieren.

Danmark har efter de to sejre gode muligheder for at gå videre til kvartfinalerne.

Faktisk kan danskerne allerede sikre avancement søndag aften, når Rusland møder Frankrig i den anden kamp i gruppen. Alt andet end en fransk sejr sikrer en dansk kvartfinalebillet inden sidste gruppekamp mod Rusland.

- Selvfølgelig bliver det en anden kamp mod Rusland, hvis vi i forvejen er gået videre.

- Men uanset hvad vil spillerne gøre deres bedste, fordi de fortjener at gå videre. For mig betyder det ikke så meget, om vi inden Rusland-kampen er sikker på at gå videre, siger Albert Capellas.

Selv om det altså er blevet til to sejre - inklusive en mod EM-favoritterne fra Frankrig - er Morten Hjulmand endnu ikke begyndt at drømme stort.

- Jeg har slet ikke forholdt mig til, om vi kan vinde EM. Vi havde fokus på Island i dag, og nu er det på Rusland, siger Hjulmand.

Han og de øvrige danskere møder Rusland onsdag klokken 18.