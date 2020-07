Fabinho (til venstre) står her med den engelske mesterskabspokal onsdag aften. Samme dag var der indbrudstyve på besøg i hans hjem.

Tyve slår til hos Liverpool-stjerne under guldfest

Indbrudstyve slog til hos Liverpool-spilleren Fabinho midt under onsdagens guldfest.

Det skriver avisen Liverpool Echo og flere andre engelske medier.

Hjemme på Anfield fejrede Fabinho og holdkammeraterne Liverpools første engelske mesterskab i 30 år med en sejr på 5-3 over Chelsea.

26-årige Fabinho spillede hele kampen på midtbanen for manager Jürgen Klopps suveræne mesterhold, der allerede sikrede sig Premier League-titlen for en måned siden.

Mens Fabinho spillede fodbold og fejrede titlen, slog kyniske tyve formentlig til mod hans hjem i et tidsrum mellem klokken 15 om eftermiddagen og klokken 4 natten til torsdag, skriver Liverpool Echo.

Ifølge politiet fjernede de flere smykker fra Fabinhos bopæl i kystbyen Formby lidt uden for Liverpool. De tog også en grå Audi RS6 med sig. Den er senere blevet fundet i byen Wigan.

Politiet efterlyser vidner til indbruddet hos Fabinho, der langt fra er det første Liverpool-spiller, der oplever den slags.

Ifølge Liverpool Echo har også Sadio Mane, Dejan Lovren og Roberto Firmino tidligere haft besøg af indbrudstyve.

Avisen skriver desuden, at det samme gør sig gældende for Pepe Reina, Daniel Agger og Jerzy Dudek, da de spillede for klubben.