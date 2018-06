Tyve plyndrer igen Bjarne Riis' cykelhold

- Det er på alle måder en slem forskrækkelse, vi får her til morgen. Selvom det er sket før i historien, at cykelhold bliver bestjålet, rammer det alligevel som et slag i ansigtet, siger sportsdirektør Daniel Foder i en pressemeddelelse.

- Sikkerhedsprocedurerne er i forvejen skærpede, og vi er opmærksomme.

- Men tyvene har formået at skubbe lastbilen ud fra forhindringen bagved bilen, og dermed kunne de brække bagsmækken op og komme ind til vores materiel, forklarer han.

Det er blot et år, siden samme hold var udsat for et lignende tyveri, mens holdet overnattede på en kro ved Aars.

Ved den lejlighed stak tyvene af med cykler til en værdi af omkring en million kroner og tvang holdet til afbud til Skive Løbet.

Så galt går det dog ikke denne gang. Team Virtu Cycling forventer med hjælp fra de øvrige hold at stille til start i talenternes DM søndag.

- Nu må vi ud og spørge pænt om lov for at låne cykler hos de andre mandskaber, og heldigvis er alle solidariske og forsøger at hjælpe, hvor de kan.

- Tyveriet er naturligvis politianmeldt, og vi håber på en hurtig opklaring, men vi frygter, at cyklerne allerede er ude af landet, siger Daniel Foder.