Tyson-Jones boksekamp sluttede uafgjort

Det endte uafgjort, da bokselegenden Mike Tyson tidligt søndag morgen dansk tid vendte tilbage til ringen i en kamp mod Roy Jones Jr.

Duellen mellem de to tidligere sværvægtsmestre, der blev betegnet som en showkamp, blev udkæmpet i Staples Center i Los Angeles og var Tysons første, siden han stoppede karrieren efter et nederlag til Kevin McBride i 2005.

Ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters var det 54-årige Tyson, der dominerede kampen, men dommerne mente ikke, at der kunne udpeges en vinder.

- Det har jeg det fint med, siger Tyson ifølge AFP efter kampen.

- Ja, jeg har det fint med et uafgjort resultat. Publikum virkede tilfredse med det, siger han muntert, da kampen på grund af coronapandemien blev afviklet uden tilskuere.

51-årige Jones Jr. betragtes også som lidt af en bokselegende med 66 sejre og 9 nederlag. 47 af sejrene skete på knockout. Han var senest i ringen i 2018 i cruiservægt.

- Jeg er ikke tilfreds med uafgjort. Jeg bokser ikke til uafgjort, siger han.

Jones erkender dog, at Tyson fik en del slag ind på kroppen af ham.

- Det er lige meget, om han rammer dig med sit hoved, med slag, med stød til kroppen. Det hele gør ondt. Slagene på kroppen mærkede mig. De gør dig udmattet, siger han.

Både Tyson og Jones fortæller, at de har i sinde at bokse igen efter søndagens comeback-kamp.

- Jeg er glad for, at jeg fik bokset den her kamp, og jeg ser frem til at gøre det igen, siger Tyson.