Tyson Fury sætter dato på stort britisk sværvægtsopgør

Det bliver til august, at de to sværvægtere Tyson Fury og Anthony Joshua står over for hinanden i bokseringen.

Helt præcis 14. august, og den store britiske boksekamp finder sted i Saudi-Arabien.

Det meddeler Fury i en video på de sociale medier, hvor han siger, at han i en telefonsamtale med den saudiske prins Khalid bin Salman Al Saud har fået bekræftet, at landet vil være vært for kampen 14. august.