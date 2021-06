Tyskland slukker EM-drøm for U21-danskere

Efter at have vist imponerende takter i det indledende gruppespil i marts - hvor blandt andre Frankrig blev slået - skulle resten af fodboldeuropa erobres.

Men drømmen om at blive europamester i år forbliver netop det. En drøm. Danmark er færdig ved U21-EM efter et dramatisk nederlag til Tyskland i kvartfinalen.

Danmark kom i anden halvleg foran 1-0 ved netop indskiftede Wahid Faghir og styrede mod sejr. Men på nippet til at tage semifinalebilletten udlignede Tyskland og sendte kampen i forlænget spilletid.

Her kom Tyskland foran, inden Danmarks anfører, Victor Nelsson, udlignede på et straffespark. Det betød, at vinderen skulle findes i en dyst fra 11-meter-pletten.

Med en redning på tyskernes første forsøg i straffesparkskonkurrencen gav Oliver Christensen danskernes semifinaledrømme nyt liv, men det endte altså med nedtur og exit for Albert Capellas' tropper.

Landstræneren var ærgerlig over nederlaget og dermed også ærgerlig over turneringen som helhed.

- Jeg er ikke tilfreds, for spillerne fortjente at nå semifinalen. Jeg føler spillernes smerte og er ked af det på deres vegne, sagde spanieren på pressemødet efter kampen.

Han havde kun ros tilovers for de spillere, der stillede sig frem og sparkede i straffesparkskonkurrencen.

- Der skal lyde stor ros til de spillere, der havde modet til det. Jeg foretrækker spillere med mod, og jeg støtter dem meget. Der var to, der missede, men de har min fulde respekt, siger Capellas.

Den ene af de to, der missede, var Victor Kristiansen, der spillede sin første kamp på U21-landsholdet.

Han er til daglig klubkammerat med U21-anfører Victor Nelsson, som havde opmuntrende ord klar til sin holdkammerat.

- Jeg har kendt Victor længe, og han er en stærk knægt. Han skal nok komme videre. Hans kvaliteter som fodboldspiller kan alle se, men han har også noget oppe i hovedet, så det skal nok gå, siger Victor Nelsson.

Anføreren spillede sin sidste kamp på U21-landsholdet. Han er således for gammel, når den næste EM-kvalifikation går i gang. Men han kan se tilbage på nogle succesrige år på U21-landsholdet.

- Det har været fedt og lærerrigt. Jeg har været en del af det her hold i meget lang tid. Jeg har været til to slutrunder og er blevet modnet som spiller. Det giver hård på brystet at spille de her rigtig sjove kampe. Det har været en god rejse, kan man sige, siger Victor Nelsson.

Til september begynder jagten på endnu en EM-deltagelse for det danske U21-landshold. Her starter kvalifikationen til europamesterskaberne i 2023, som spilles i Rumænien og Georgien.

Landstræner Albert Capellas er allerede optimist på U21-landsholdets vegne i forhold til fremtiden.

- Mod Tyskland spillede vi med mange unge spillere, som kan spille næste generation også. De har allerede en fantastisk erfaring, og de er endnu mere erfarne, når de kommer længere frem. Der er mange gode spillere undervejs, og fremtiden ser rigtig god ud for U21-landsholdet, siger Capellas.