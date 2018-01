Tyskerne strammer op og slår Tjekkiet til sidst

Den tyske sejr endte med at lyde på 22-19 efter et opgør, hvor tjekkerne ellers var i front i store dele af opgøret.

Til sidst kunne tjekkerne dog ikke følge med, og dermed nåede Tyskland op på fire point i gruppen, der også tæller Danmark.

Tjekkiet bliver på to point ligesom Danmark, inden de danske herrer senere fredag møder Slovenien.

De to hold fulgtes ad i en tæt første halvleg, hvor tyskerne dog kom foran 7-5, men med den den tredje scoring i træk kunne Ondrej Zdráhala bringe Tjekkiet foran 8-7.

Tjekkiet kom også foran 10-8, men en tyske reducering betød tjekkisk føring på 10-9 ved pausen.

Tyskerne havde svært ved at få struktur på spillet, og tjekkerne bragte sig foran 13-11 ved Tomás Cíp efter fire minutter.

Den tyske keeper Silvio Heinevetter var heldig ikke at blive opdaget af dommerne, da han slog ud efter en tjekkisk spiller efter at have reddet et kontraforsøg.

I det hele taget blev der spillet med musklerne i det tætte opgør, hvor Jannik Kohlbacher udlignede til 14-14 med 20 minutter igen.

En teknisk fejl ved 15-15 forhindrede tyskerne i at tage føringen, men tyskerne vendte 16-18 til en 19-18-føring i takt med, at Tjekkiet begyndte at falde sammen.

Yderligere to scoringer sikrede en stabil føring med under tre minutter igen, og tyskerne kunne sætte yderligere to point ind på kontoen.