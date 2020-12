Tysker sender verdensmesteren ud af dart-VM

I en yderst dramatisk kamp lykkedes det til sidst for en velspillende Gabriel Clemens at vinde 4-3 i sæt. Tyskeren har ellers ikke mange store resultater på cv'et, men han holdt hovedet koldt, da det gjaldt.

Andenseedede Peter Wright lagde ellers planmæssigt ud med at vinde første sæt, men derefter skiftede momentum. Verdensmesteren havde slet ikke styr på sine lukninger, men det havde hans tyske modstander til gengæld.

Derfor kunne Clemens tage føringen med 2-1 i sæt, og tyskeren havde også flere pile til at bringe sig foran 3-1 i sæt, men dem missede han, og en genopstanden Peter Wright fik i stedet udlignet til 2-2.

Clemens svarede tilbage med endnu en sætsejr, og så var den forsvarende verdensmester tvunget til at vinde to sæt i træk, hvis han skulle undgå exit.

Den første del af den mission lykkedes, og kampen skulle afgøres i et syvende sæt.

Også her fulgtes spillerne ad, og til sidst havde begge spillere mulighed for at lukke kampen. Det lykkedes for Clemens at udnytte et kiks fra den nu detroniserede verdensmester, og tyskeren er nu klar til ottendedelsfinalen.

31.-seedede Gabriel Clemens skal her møde polakken Krzysztof Ratajski, der er seedet som nummer 15.