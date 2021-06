Tysker bliver ny cheftræner i Sønderjyske

Det bliver Michael Boris, der kommer til at overtage cheftrænerposten efter Glen Riddersholm i Sønderjyske.

Tyskeren har skrevet under på en toårig kontrakt, skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

46-årige Boris har indtil for nylig stået i spidsen for ungarske MTK Budapest og har tidligere været både U21- og U19-landstræner i Ungarn.

Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen er glad for valget af tyskeren, som der ifølge ham er blevet gjort et grundigt stykke arbejde for at finde.

- Vi får en træner, der kommer med stor erfaring fra at arbejde med talenter på et højt niveau, og han kommer samtidig med en baggrund, hvor han påskønner hårdt arbejde og de samme værdier, som vi dyrker her i Sønderjyske, siger han til klubbens hjemmeside.

Boris har første træning med holdet mandag, og han glæder sig til at tage fat på arbejdet.

- Jeg kommer til at bringe nogle nye idéer med til klubben, og jeg vil have nye input med fra første dag, men jeg skal også se det hele an.

- Det hele kommer til at ske i tæt samarbejde med den nuværende stab, hvor jeg allerede har talt med flere af dem, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af både dem og klubben, siger han til hjemmesiden.

Simon Poulsen er fortsat assistenttræner i klubben og skal hjælpe tyskeren på træningsbanen.

Sønderjyske sagde i maj farvel til Glen Riddersholm efter en sæsonafslutning, der bød på flere skuffende resultater på fodboldbanen.

Holdet glippede mesterskabsspillet i Superligaen, men spillede sig derimod frem til pokalfinalen.

Der blev det dog til et ydmygende 0-4-nederlag til Randers FC.

I den sidste kamp i Superligaen tabte Sønderjyske 0-4 hjemme til AaB, som overtog syvendepladsen fra sønderjyderne og dermed kampen om en plads i Europa.