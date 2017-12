Tyske spillere kan tjene millioner ved VM-titelforsvar

Tyskland stiler efter at nå langt ved næste års VM i fodbold i Rusland. Naturligvis, fristes man til at sige, for tyskerne møder frem til slutrunden som regerende verdensmestre.

Her fremgår det - ganske som det var tilfældet ved VM i 2014 - at der ingen bonus er til de tyske spillere, hvis ikke de mindst når frem til kvartfinalen ved VM.

Herefter begynder det at ligne noget økonomisk set.

En kvartfinaleplads udløser en bonus på 75.000 euro, 558.000 kroner, til hver spiller, mens en plads i semifinalerne giver 125.000 euro eller cirka 930.000 kroner.

VM-bronze kaster 150.000 euro, 1,1 millioner kroner, af sig, mens sølv udløser 200.000 euro eller cirka 1,5 millioner kroner.

Den helt store gevinst bliver naturligvis udløst med en finalesejr.

Hvis Tyskland genvinder VM-guldet, ligger der 350.000 euro, 2,6 millioner kroner, og venter på hver spiller i den tyske VM-trup.

- Det er en stor motivation for vores spillere at kunne vinde VM-guld to gange i træk for første gang i vores lands historie, siger DFB-præsident Reinhard Grindel til forbundets hjemmeside.

- Det vil være en titel, man altid vil huske, og det vil helt sikkert være en vis bonus værd.

- Man kan dog fornemme på holdet, at den sportslige udfordring er i centrum og ikke økonomi, siger præsidenten.

Der skulle være gode muligheder for, at der bliver udbetalt en eller anden form for bonus til de tyske spillere.

Siden VM i 2006 er Tyskland som minimum nået frem til semifinalen ved både VM og EM.