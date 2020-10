Tyske legender kræver målfarlig Müller tilbage på landshold

Han tilslutter sig dermed de to tidligere Tyskland- og Bayern München-spillere Didi Hamann og Lothar Matthäus, der begge kræver det samme.

- Hvis jeg var landstræner, så ville både Müller og Boateng være på landsholdet, siger 36-årige Schweinsteiger til det tyske fodboldmagasin Kicker.

31-årige Müller har været i forrygende form, siden Joachim Löw i 2019 annoncerede, at han ikke længere ville udtage Thomas Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels til landsholdet, fordi han ville satse på yngre kræfter.

I sidste sæson satte Müller således assist-rekord i Bundesligaen, da han lavede 21 oplæg.

I denne sæson har Thomas Müller fortsat den gode form ved at score fem mål og lægge op til fire i bare syv kampe.

Bayern München-angriberen sagde tilbage i februar, at han overhovedet ikke interesserede sig for at komme tilbage på landsholdet efter at være blevet vraget.

Men lørdag åbnede han døren en smule på klem i et interview med den tyske tv-kanal ZDF.

- Alle kan se, at jeg er i god form. Lad os se, hvad der sker, sagde Müller.

Thomas Müller er den mest vindende tyske fodboldspiller nogensinde med 27 titler.

Han har spillet 100 kampe for det tyske landshold og scoret 38 mål. Sammen med sin daværende holdkammerat Bastian Schweinsteiger hjalp han i 2014 desuden landsholdet med at vinde VM i Brasilien.