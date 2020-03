Tyske klubber godkender forlænget fodboldpause

De to bedste tyske fodboldrækker vil forblive suspenderet frem til 30. april på grund af coronavirus.

Det har de 36 klubber i Bundesligaen og 2. Bundesliga tirsdag besluttet efter at have godkendt et forslag fra Den Tyske Ligaforening (DFL) om en forlængelse af fodboldpausen.

Det oplyser klubberne.

Dermed vil der altså tidligst blive spillet tysk topfodbold i maj. I første omgang var begge rækker blevet udsat til 2. april.

Det oplyses samtidig, at det stadig er DFL's intention at få spillet turneringerne færdig inden 30. juni. Uden tilskuere om nødvendigt.

Bolden rullede senest i Bundesligaen 11. marts, da Borussia Mönchengladbach i en udsat kamp slog FC Köln 2-1 på hjemmebane. I weekenden forinden havde man afviklet hele 25. spillerunde. Der resterer ni spillerunder.

Formand i Bayern München Karl-Heinz Rummenigge understregede tirsdag vigtigheden af at spille sæsonen færdig.

- Det er afgørende, at vi færdiggør sæsonen. Både af sportslige grunde, men også for at mindske den økonomiske skade så meget som muligt, siger han til avisen Frankfurter Allgemeine ifølge Reuters.

Netop klubbernes økonomiske udfordringer blev også diskuteret på tirsdagens møde i DFL. Det blev besluttet, at straffen til en klub, der må erklære sig insolvent, bliver sænket fra ni til tre point i næste sæson. I denne sæson slipper klubberne uden pointstraf.

I sidste uge gik fire af Tysklands største klubber - Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig og Bayer Leverkusen - sammen om at afsætte i alt 20 millioner euro til at hjælpe de klubber i Bundesligaen og 2. Bundesliga, der er endt i pengenød som følge af spilstoppet.

Bundesligaen føres an af Bayern München med Borussia Dortmund på andenpladsen fire point efter.