Tyske fodboldchefer kritiserer Fifas kontroversielle VM-forslag

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har været under voldsom beskydning, efter at forbundet har advokeret for afholdelsen af VM i fodbold hvert andet år.

- Vi er nødt til at have den belastning, som vi udsætter spillerne for, for øje, siger han på en pressekonference i Hamborg onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- At spille VM hvert andet år? Jeg har fortsat ikke fundet nogen, som mener, at det er en god idé.

Bierhoff mener, at Fifa burde fokusere mindre på at maksimere indtægter og mere på at kvalitetssikre.

- Det handler om, at vi gerne vil se det passionerede spil. Det er ikke længere muligt, når kalenderen er pakket så tæt med kampe, mener han.

DFB-direktøren er ikke alene om at kritisere forslaget. Langt fra. Mandag stod hans landsmand og tidligere landsholdsanfører på det tyske fodboldlandshold, Philipp Lahm, frem med lignende kritik.

- Jeg mener, at man skal beholde den samme rytme, sagde Lahm, der i dag er frontmand for afholdelsen af EM i Tyskland i 2024, mandag.

- Som spiller var jeg altid glad for det, og som fan mener jeg også, at det er godt, at vi skiftevis har en VM- eller EM-slutrunde hvert andet år.

Også Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har sammen med Dansk Boldspil-Union (DBU) været ude med en stærk kritisk udtalelse om forslaget for nylig.

De mener begge, at idéen kan komme til at blive dybt skadeligt både sportsligt og økonomisk for kvindefodbold, lød det indledningsvist i en fælles udtalelse.

Kritikken mod Fifa lyder desuden på, at kvindefodbolden ikke er taget med på råd, og at processen er gået alt for stærkt.

- Det symbiotiske forhold mellem alle dele af verdensfodbolden kræver detaljeret og velovervejet eftertanke, før der kan træffes afgørende beslutninger om fremtiden for kampkalenderen for mænd og kvinder.

- Til dato har denne proces endnu ikke fundet sted, skriver Uefa, DBU og de øvrige medunderskrivere, der blandt andet tæller Tyskland, England og Italien.