Tyske fans fortsætter provokationer mod fodboldens elite

I sidste weekend blev Hoffenheims hjemmekamp mod Bayern München afbrudt to gange, da dommeren ikke ville finde sig i protesterne.

Så galt gik det ikke, da Hoffenheim med danske Robert Skov lørdag gæstede Schalke 04 i en kamp, der endte 1-1.

Skov og co. blev i stedet mødt med to store bannere, hvor Schalke-fans klart tilkendegav deres holdning.

På bannerne stod der; "vi undskylder over for alle de ludere, der er blevet sat i forbindelse med hr. Hopp".

Inde på banen skød Schalkes Weston McKennie værterne i front efter 20 minutter efter en fornem solotur ind i Hoffenheims felt.

Midtvejs i anden halvleg udlignede gæsternes Christoph Baumgartner tæt foran mål efter et hjørnespark fra Robert Skov.

Pointdelingen betyder, at Schalke holder fast i ligaens sjetteplads, mens Hoffenheim rykker en placering ned som nummer ni.

I Berlin prikkede hovedstadsklubben Hertha Berlins fans til Bayern München-formand Karl-Heinz Rummenigge.

Efter Bayern-fansenes protester mod Dietmar Hopp i sidste weekends skandalekamp kaldte Rummenigge tilskuerne for "ballademagere" og "Bayerns grimme ansigt".

Hertha-fansene foldede under lørdagens opgør mod Werder Bremen to bannere ud, hvor der stod, "bestikkelse, kollektive straffe, døde mennesker i Qatar. Det er klart for os, hvem der er fodboldens grimme ansigt" med klar adresse til Rummenigge.

Opgøret endte 2-2, hvilket betyder, at Bremen fortsat er placeret under nedrykningsstregen med 18 point. Hertha er i nogenlunde sikkerhed med 28 point på 13.-pladsen.

I toppen af tabellen gjorde RB Leipzig muligheden for at overhale førerholdet Bayern München mere besværlig for sig selv. På udebane spillede Leipzig, der havde Yussuf Poulsen i startopstillingen, 0-0 mod Wolfsburg.

Bayern møder søndag Augsburg og kan øge forspringet til Leipzig til fem point.