Tysk udfordring giver dansk VM-spiller hår på brystet

- Det har givet mig mere hår på brystet.

- Det er dejligt trygt at spille i den danske liga. Nu er jeg kommet ned til en anden kultur og et hold med en spansk træner, en del spillere fra Balkan og nogle tyskere.

- Det giver nogle udfordringer med blandt andet sproget, men jeg er kommet godt i gang, siger Johan Hansen.

Højrefløjen, der deler spilletid med Lasse Svan ved VM, lavede 54 mål i 15 kampe for Hannover-Burgdorf i efteråret, hvor han også bar en del af ansvaret for at omsætte sit holds straffekast.

- Jeg har vist i mange år i den danske liga, at jeg godt kan være med. Det har jeg fortsat i Tyskland, siger Johan Hansen.

På landsholdet har han overhalet Hans Lindberg i hierarkiet og var med på listen, da landstræner Nikolaj Jacobsen i december offentliggjorde sin VM-trup.

Men det skyldes nu ikke kun, at Hansen er skiftet til en større liga end den danske, mener han selv.

- Landsholdet er en anden sag. Der er ekstremt mange, der gør det godt ude i klubberne, så det handler om at præstere, når man er med.

- Det er der, man for alvor bliver set, og så må man gribe chancen. Det er gået godt i de sidste par år, siger Johan Hansen.

Når VM er forbi, vender han tilbage til sin nye hverdag i Hannover. Men det har formentlig lange udsigter, før han kommer til at spille i de intense kulisser, som Bundesligaen også er kendt for.

Det har coronapandemien foreløbig forhindret.

- Desværre har jeg ikke prøvet at spille i en fyldt arena endnu. Det er noget, jeg har glædet mig til. Vi har en hjemmebane med plads til 10.500 tilskuere, og det kunne være sjovt at opleve en dag, siger Johan Hansen.

Hannover-Burgdorf ligger efter de første 15 spillerunder på 12.-pladsen i den tyske liga.