Tysk træner tror ikke på topniveau i 90 minutter

Spillernes forskellige forberedelser op til kampen, gør dog at Joachim Löws tyske tropper ikke kommer til at kunne holde til 90 minutter i højeste tempo.

En af første rundes mest interessante kampe bliver opgøret mellem de to tidligere verdensmestre fra Tyskland og Spanien.

Det siger han på et pressemøde op til kampen ifølge Reuters.

- Situationen hos os byder på store forskelle blandt spillerne.

- Nogle har trænet i nogle uger, men har ingen kamptræning. Andre har lige spillet Champions League og Europa League, siger den tyske landstræner.

- Andre igen er lige kommet tilbage fra en kort ferie. Jeg tror ikke, spillerne kan holde til 90 minutter i højt tempo, tilføjer han.

Det kommende pressede kampprogram i efteråret både på klub- og landsholdsplan gør, at Joachim Löw ikke tror på, han for alvor kan begynde at fintune sit mandskab før til marts næste år.

- Vi kommer ikke til at spille med det samme hold to gange i træk foreløbig, siger Joachim Löw.

Flere af holdets stjerner, blandt andre spillerne fra Bayern München og RB Leipzig, er ikke med i truppen, da de for nylig spillede Champions League.

Landstræneren lægger ikke skjul på, at han allerede nu ser frem til næste sommer, hvor der skal spilles om EM-trofæet.

- Det vigtige bliver at komme igennem den her travle og svære sæson og ankomme friske til turneringen næste år. Det overordnede mål er EM, siger Joachim Löw.

Ud over Spanien skal verdensmestrene fra 2014 møde Schweiz søndag. Danmark møder Belgien lørdag og England tirsdag.