Tysk træner skal skaffe Esbjerg tilbage i Superligaen

Det bliver tyskeren Peter Hyballa, som overtager cheftrænerposten i 1.-divisionsklubben Esbjerg fra den nylig fyrede islænding Olafur Kristjansson.

Det skriver klubben mandag i en pressemeddelelse.

- Hyballa har erfaringer, kompetencer og resultater i den spillestil, som skal kendetegne EfB fremadrettet, så vi er rigtig glade for at have lavet en aftale med ham, siger klubdirektør Brian Bo Knudsen i pressemeddelelsen.

45-årige Hyballa har senest stået i spidsen for polske Wisla Krakow, mens han CV også indeholder cheftrænerjob fra blandt andet NAC Breda og NEC Nijmegen i Holland samt østrigske Sturm Graz.

Han får Maik Drzensla som assistenttræner og Robin Adriaenssen som fysisk træner med sig.

Hyballa, som har tysk far og hollandsk mor, har tidligere i karrieren også været assistenttræner i storklubben Bayer Leverkusen samt U19-træner i Borussia Dortmund og Wolfsburg.

Han ved udmærket, hvad opgaven på den jyske vestkyst lyder på.

- Målet er at rykke op i Superligaen. Jeg har klare idéer med spillet, hvor et højt pres på banen vil fylde meget, samtidig med at vi skal udvikle unge spillere og gøre dem bedre til et endnu højere niveau, siger han ifølge klubben.

Esbjerg mangler dog endnu en brik i det sportslige setup. I sidste uge opsagde sportschef Jimmi Nagel sit job for at rykke til norske Brann. Hans afløser er endnu ikke fundet.

Esbjerg var i indeværende sæson længe med i kampen om de to oprykningspladser og lå ved vinterpausen godt til på andenpladsen med syv point ned til Silkeborg.

Men i foråret udeblev resultaterne for vestjyderne, mens Silkeborg stormede forbi og snuppede oprykningen sammen med Viborg.

Det kostede Olafur Kristjansson jobbet.