Tysk topklub undskylder over for corona-afviste japanere

Frygten for coronavirus betød, at en gruppe japanske fans fejlagtigt blev afvist til RB Leipzigs hjemmekamp.

Coronavirus har sat Europa på den anden ende for at inddæmme smittefare, men sikkerheden ved RB Leipzigs hjemmekamp mod Bayer Leverkusen søndag blev alligevel taget for alvorligt.

Det indrømmer danskerklubben på sin hjemmeside, efter at en gruppe på 20 japanske fodboldfans blev smidt ud af stadion på grund af frygt for coronavirus.

Der var blot spillet ti minutter af kampen, da japanerne blev bedt om at forlade stadion.

- Under den givne episode, som fandt sted under den forhøjede frygt for coronavirus, handlede vores sikkerhedspersonale forkert, hvilket vi åbent erkender, skriver klubben på sin hjemmeside.

Da episoden slap ud i medierne føg det straks med beskyldninger om forskelsbehandling og racisme.

- Vi vil også gerne benytte denne sag til at understrege værdierne i vores klub. Vi står for tolerance, integration og imødekommenhed og er stærkt imod racisme og andre former for diskrimination, skriver klubben.

Leipzig gik straks i gang med at finde frem til de afviste tilskuere, og klubben melder, at man allerede har været i dialog med dem.

- Vi har efterfølgende mødtes med den berørte gruppe og inviteret alle tilbage (til næste kamp, red.), ligesom vi har givet en oprigtig og uforbeholden undskyldning.

Præcis hvorfor de 20 japanske tilskuere vækkede mistanke om smittefare, melder historien intet om.

Kampen sluttede i øvrigt 1-1, og danske Yussuf Poulsen fik de sidste 20 minutter på banen.