Tysk stjerneskud hyldes som Robbens arvtager i Bayern

Det sker, efter at den 25-årige tyske kantspiller med to mål var en afgørende faktor, da Bayern onsdag aften sikrede sig en plads i Champions League-finalen.

Både i tyske og internationale aviser og hos Bayerns træner, Hansi Flick, fremhæves Gnabrys genialiteter i 3-0-sejren i semifinalen mod Lyon.

- Serges individuelle præstation dulmede vores nerver. 1-0-målet var enestående. Hans afslutning og løb var simpelthen enestående, siger Flick ifølge Reuters om målet, hvor Gnabry modtog bolden i højre side, drev elegant ind mod midten af banen og herfra knaldede bolden op i målhjørnet.

- Hans udvikling de seneste år har været fantastisk, og man kan se, at han er meget tæt på at være en verdensklassespiller, tilføjer træneren.

Andre steder mener man, at Gnabry ikke blot er tæt på verdensklasse.

Fodboldmediet Goal udråber det tyske stjerneskud til at være den "retmæssige arvtager" efter den hollandske Bayern-legende Arjen Robben.

Mediet skriver, at Gnabry med sin indsats "besegler sin superstjernestatus".

En anden Bayern-stjerne, polske Robert Lewandowski, har ellers fået en stor del af rosen for sin indsats i dette års Champions League.

Han scorede det sidste af Bayerns tre mål i kampen og er dermed kun to mål fra at tangere Cristiano Ronaldos rekord for flest mål i en Champions League-sæson på i alt 17.

Men selv om Gnabry ikke kan mønstre helt samme målstatistik, er det tyskeren, der løber med opmærksomheden efter onsdagens indsats.

- Genial, denne Gnabry!, skriver den tyske avis Bild.

- Ni mål i ni indsatser i fodboldens kongeklasse er en brutal statistik af den offensive kant.

Gnabry er ud over sin hurtighed og gode evner som afslutter blevet kendt for sin lidt anderledes målfejring, hvor han lader som om, han rører en ske rundt i en lille gryde.

Tyskeren er en stor fan af basketball og er her inspireret af Houston Rockets-spilleren James Harden, har han tidligere fortalt.

Ifølge AFP fik Gnabry sin fodboldopdragelse i Stuttgart, hvor han blev en del af klubbens akademi.

Han kom herfra til Arsenal, hvor han aldrig for alvor slog igennem og blandt andet blev udlejet til West Bromwich i 2015/2016-sæsonen.

Bagefter vendte han tilbage til tysk fodbold og Werder Bremen. Efter en sæson skiftede han i 2017 til Bayern, hvor han støt og roligt er blevet en mere og mere fast og vigtig del af holdet.

Søndag spiller Bayern Champions League-finale mod Paris Saint-Germain.