Tysk sprinter vinder for anden dag i træk i Italien

Han vandt foran colombianeren Fernando Gaviria (UAE) og tyske Rick Zabel (Israel Start-Up Nations), som er søn af den tidligere topsprinter Erik Zabel.

Danske Magnus Cort (EF) formåede ikke at følge op på sin tredjeplads fra 1. etape. Han forsøgte at blande sig i spurten, men fik aldrig bokset sig tæt nok på fronten til at kæmpe med om topplaceringerne og blev i stedet nummer 12.

Danskeren er nummer tre i den samlede stilling, som føres af Ackermann.

Jakob Fuglsang (Astana) er en af favoritterne til den samlede sejr i løbet, som også har deltagelse af klassementsstjerner som Chris Froome og Geraint Thomas (Ineos), Vincenzo Nibali (Trek) og Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Tirreno-Adriatico slutter mandag med en ti kilometer lang enkeltstart.