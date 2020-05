Tysk medie: Nye mistænkte udpeges i stor bloddopingsag

Flere personer er kommet i søgelyset i den såkaldte Operation Aderlass (Operation Åreladning, red.), der dækker over den dopingring, der blev afsløret under langrends-VM i Seefeld sidste år.

Det er den tyske læge Mark Schmidt, der selv er tiltalt som en af nøglefigurerne i sagen, der har navngivet flere personer, der skulle være involveret.

Det afslørede den tyske tv-kanal ARD i et program lørdag aften ifølge nyhedsbureauet NTB.

ARD er i besiddelse af nogle retsdokumenter, der viser, at Schmidt blandt andet har udpeget en østrigsk langrendstræner og en kroatisk atletiktræner over for efterforskerne.

De to skulle ifølge Schmidt have spillet en nøglerolle i at hjælpe atleter med at tage doping.

Bloddopingskandalen, der omtales som Aderlass, brød ud i februar sidste år, da myndighederne foretog en razzia i østrigske Seefeld i forbindelse med VM i langrend og skihop.

Her blev to østrigske langrendsløbere fanget og filmet med video på deres hotelværelse med nålen i armen i gang med bloddoping. De er begge idømt fire års karantæne fra sporten.

Yderligere er en lang række atleter idømt karantæner som følge af operationen, der ikke kun omfatter skisportsdiscipliner, men blandt andet også cykelsporten.

Mark Schmidt blev arresteret i sin klinik i tyske Erfurt 27. februar 2019.

Han havde blandt andet en lang liste med klienter, der har fået hjælp til at bloddope sig.

Lægen har siden været varetægtsfængslet, og hans sag ventes for retten i september i år, skriver ARD. Schmidt risikerer en fængselsstraf på op til ti år.