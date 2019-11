Tysk målvogter snupper sin 11. sæson i det midtjyske

Den rutinerede tyske målmand Sabine Englert snupper en håndboldsæson mere i Midtjylland.

Således forlænger hun kontrakten med Herning-Ikast for endnu en sæson, som så bliver hendes 11. Den strækker sig til sommeren 2021.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den 28-årige Englert kom til det daværende Ikast-hold i 2009 og havde dengang ikke regnet med at skulle blive håndboldgammel i Midtjylland.

- Da jeg kom her i sin tid, havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle blive så længe, men det har været en fantastisk rejse. Det er et tegn på, at det er en sund klub, og at det er et godt sted at være både på og uden for banen, siger Sabine Englert.

- I min alder begynder man selvfølgelig også at gøre sig tanker om, hvad der skal ske efter håndbolden, men jeg synes stadig, at det er sjovt at spille, og jeg synes, at vi har et rigtig godt og spændende hold i Herning-Ikast Håndbold.

Sportschef Jakob Mølgaard Christensen glæder sig over det fortsatte samarbejde, da han ser hende som en vigtig del af truppen, og fordi hun udgør en "fantastisk målvogterduo" sammen med Jessica Ryde.

- Gennem flere sæsoner nu har Englert været skadesfri, og hun holder fortsat et meget højt niveau og er kampafgørende for os, selv om hun er oppe i årene for en håndboldspiller.

- Hun må efterhånden siges at være en institution her i HIH og i dansk håndbold, og vi er stolte over at have hende i klubben, siger Jakob Mølgaard Christensen.

Herning-Ikast ligger aktuelt nummer fem i HTH Ligaen.