Tysk læge anklaget for dopinghjælp ville beskytte atleter

Læge Mark Schmidt er anklaget for at have hjulpet atleter med bloddoping ved flere større sportsbegivenheder.

En tysk læge anklaget for at stå bag et internationalt bloddopingnetværk påstår fredag, at han prøvede at beskytte atleterne, han arbejdede med.

Det siger den 42-årige sportslæge Mark Schmidt i retten i München.

Schmidt, der kan få op til ti års fængsel, indrømmer samtidig, at han i sin tid "fuldstændig undervurderede strafferammen" for at hjælpe atleter med at dope sig.

- Jeg troede aldrig, at jeg ville blive truet med fængsling, siger han i retten.

Anklagerne mod ham drejer sig om doping af atleter ved Vinter-OL i 2014 og 2018, OL i Rio de Janeiro i 2016 og ved cykelsportens Giro d’Italia og Tour de France.

Schmidt bliver blandt andet beskyldt for at hjælpe skiløbere og cykelryttere fra otte forskellige lande – heriblandt den nu pensionerede cykelrytter Alessandro Petacchi, der vandt seks etaper i Tour de France i løbet af sin karriere.

I en udtalelse i retten påstår Schmidt, at han ikke var initiativtageren til dopingnetværket, men at han bare mødte efterspørgslen.

Han fortæller, at atleterne hurtigt begyndte at bede ham om hjælp til at dope sig, efter at han begyndte som læge. Schmidt tilføjer i sin udtalelse, at det altid har været vigtigt for ham at sørge for, at de folk, han arbejde med, var sunde og raske.

Mark Schmidt har været tilbageholdt siden februar 2019. Han blev anholdt i forbindelse med en politiaktion ved VM i langrend i Østrig.

Politi anholdt dengang fem atleter og to andre mistænkte for doping blot to timer før starten på mændenes 15 kilometer langrend. En østrigsk skiløber blev sågar taget på fersk gerning i at undergå en blodtransfusion.

Målet med bloddoping er at forøge antallet af røde blodceller, hvilket lader kroppen transportere mere ilt til musklerne, så udholdenheden øges.

Sagen mod Mark Schmidt er den første større anklagesag i Tyskland under landets anti-doping-lovgivning, der blev indført i 2015.

Den forventes afsluttet i juni næste år.

/ritzau/AFP