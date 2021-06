Tysk forsvarsspiller scorede selvmål: Min søn jublede

Hvis det var sket i den anden ende, ville målet formentlig få topkarakter. I hvert fald havde Manuel Neuer ikke skyggen af chance for at nå bolden.

Hjemme hos familien Hummels var der da også begejstring over målet. Forsvarsspillerens treårige søn satte i hvert fald stor pris på sin fars aktion.

- Han ved heldigvis endnu ikke, hvad et selvmål er. Han tænker, at når bolden er i nettet, så er det altid godt. Jeg har fået at vide, at han jublede.

- Jeg må nok hellere lære ham om det, siger Mats Hummels til det tyske medie Bild.

Selvmålet endte med at blive fatalt. Det endte nemlig som kampens eneste kasse, og Frankrig vandt derfor 1-0.

Mats Hummels føler fortsat ikke, han kunne have gjort noget anderledes, da bolden blev sparket hårdt ind i feltet fra den ene side af banen.

- På en rigtig god dag kunne jeg måske have sparket den væk, men for en midterforsvarer er det måske den mest ubehagelige bold at få.

Den tidligere landsholdskæmpe Bastian Schweinsteiger agerer i dag ekspert på tysk tv, og han gav udtryk for, at Mats Hummels skulle have håndteret situationen bedre.

Den påstand giver forsvarsspilleren ikke meget for.

- Jeg ville mene, at Bastian som tidligere fodboldspiller skulle være bedre til at forstå, hvor svær sådan en bold er. Men som ekspert er han selvfølgelig fri til at ytre sin holdning, siger Mats Hummels.

Tyskland skal kæmpe sig tilbage på sejrssporet lørdag, hvor Portugal kommer til München.