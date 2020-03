Tysk forbund åbner undersøgelse efter skandalekamp

Trods gentagne formaninger fra såvel Bayerns ledelse som spillerne, ophørte smædekampagnen ikke, og det fik spillerne fra begge hold til i protest bare at trille bolden rundt i de sidste 13 minutter af kampen.

De uværdige scener får nu Det Tyske Fodboldforbund (DFB) til at gå ind i sagen, skriver nyhedsbureauet dpa.

En DFB-talsmand oplyser til dpa, at forbundet nu vil indlede en undersøgelse, efter at der fra mange sider er udtrykt ønske om, at fodboldmyndighederne slår hårdt ned på den nedladende opførsel over for Hopp fra flere fangrupperinger.

Dietmar Hopp er lagt for had hos fansene i mange klubber, fordi de mener, at IT-rigmanden med sine store investeringer i klubben "fabrikerer" et bundesligahold i stedet for udvikle en klub på traditionel vis.

I den tyske fankultur ser man ikke med milde øjne på klubber styret af rigmænd.

I samme boldgade finder man årsagen til hadet mod danskerklubben RB Leipzig, som har Red Bulls bugnende pengetank i ryggen.

Hopp købte Hoffenheim i 2000, da holdet lå i landets femtebedste række. Men store investeringer fra den rige ejer medvirkede til, at holdet i 2008 kunne stemple ind i Bundesligaen.

Lørdag var langtfra første gang, Dietmar Hopp var udsat for hetz fra modstanderfans. Det sker også under andre kampe, som Hoffenheim slet ikke er en del af.