Tysk fodboldforbund holder fast i Löw efter lussing

Det meddeler fodboldforbundet på sin hjemmeside efter et evalueringsmøde mandag.

Her var Löws fremtid en del af dagsordenen, efter at Tyskland tidligere i november led et beskæmmende 0-6-nederlag til Spanien i Nations League.

Nederlaget får dog ikke umiddelbart konsekvenser for den 60-årige landstræner, der har stået i spidsen for Tyskland siden 2006.

- Hele DFB's præsidium er enige: Alle sportslige målsætninger frem mod EM 2021 er opfyldt - vi har kvalificeret os til EM, vi er stadig i højeste niveau i Nations League, og vi er i øverste seedningslag ved lodtrækningen til VM-kvalifikationen.

- Derfor har Joachim Löw stadig tilliden fra DFB's præsidium, lyder det fra fodboldforbundet.

I meddelelsen fremgår det også, at Löw skal fortsætte med at arbejde ud fra en udviklings- og foryngelsesstrategi, som Löw og fodboldforbundet vedtog i marts 2019.

Joachim Löws kontrakt med DFB løber til og med VM-slutrunden i 2022. I 2014 førte han tyskerne til VM-guld.

