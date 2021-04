Artiklen: Tysk fodboldchef undskylder for nazisammenligning

Tysk fodboldchef undskylder for nazisammenligning

Bølgerne gik højt på et møde i Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) eksekutivkomité i fredags.

Så højt, at forbundspræsident Fritz Keller ifølge Bild og Der Spiegel sammenlignede vicepræsident Rainer Koch med den afdøde nazistiske dommer Roland Freisler.

Det fortryder han nu, skriver nyhedsbureauet dpa.

- I konflikter bruger man nogle gange ord, som man hverken skal eller bør bruge. Jeg har undskyldt over for Rainer Koch både personligt og på skrift, sagde Keller mandag i en udtalelse fra forbundet.

- Især med tanke på ofrene for nazismen var sammenligningen helt og aldeles upassende. Jeg fortryder det meget og vil vælge mine ord med større omhu fremover.

I sin oprindelige udtalelse gav præsidenten udtryk for, at Rainer var "storsindet nok til at acceptere undskyldningen", men den formulering ændrer han nu.

- Jeg antog, at han ville acceptere min undskyldning, som jeg havde givet på skrift og per telefon. Den antagelse var forkert, siger han tirsdag.

- I en tid med sociale kløfter bør vi som fodboldfolk - efter min fejl - række ud og stræbe efter forsoning. Jeg er glad for, at Rainer Koch er klar til videre dialog.

Ud over sin toppost i det tyske forbund er Keller ligesom Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité.

DFB er verdens største nationale fodboldforbund med mere end syv millioner medlemmer.