Tysk cykelrytter har corona og misser OL-linjeløb lørdag

Simon Geschke, der normalt kører for Cofidis, er dermed trukket ud af OL-linjeløbet, som begynder tidligt lørdag morgen dansk tid.

Den tyske cykelrytter Simon Geschke er fredag blevet testet positiv for coronavirus.

- Det er virkelig hårdt at blive taget ud så kort tid før løbet. Jeg har efterlevet alle hygiejnekrav så godt, jeg kunne. Jeg har det fint fysisk, men følelsesmæssigt er det en sort dag for mig.

- Nu kan jeg ikke gøre andet end at ønske, at gutterne kører et rigtig stærkt løb i morgen, siger Simon Geschke.

Det tyske OL-hold oplyser, at Simon Geschke først fik en lyntest, som var positiv, og det positive resultat blev siden bekræftet af en PCR-test.

I alt 13 personer er med omkring det tyske cykelhold ved OL. Alle de øvrige 12 medlemmer af delegationen har afleveret negative PCR-test.

Den tyske cykeltrup har boet på et hotel uden for OL-byen, og Simon Geschke har delt værelse med rytteren Emanuel Buchmann, som nu skal igennem endnu en PCR-test, før han kan stille op til løbet lørdag.

De to øvrige ryttere i den tyske trup, Nikias Arndt og Maximilian Schachmann, behøver ikke at få en test mere og er dermed klar til at køre lørdag.

Maximilian Schachmann er tyskernes bedste kort i løbet lørdag, men han kommer altså til at undvære Simon Geschke som hjælper.