Tysk bordtennisboss: European Games interesserer ingen

Tysklands bordtennishold er kun rejst til hviderussiske Minsk for at kvalificere spillerne til legene i Japan næste år, forklarer træneren.

- At blive mester i European Games interesserer ingen mennesker. Vi er kun interesserede i kvalifikationen til OL. Derfor er begivenheden meget vigtig for os, siger Rosskopf ifølge dpa.

På det tyske bordtennishold er stjernerne Timo Boll og Dimitrij Ovtcharov en del af truppen, der er rejst til Hviderusland.

I bordtennis er European Games blevet meget betydningsfuld for mange nationer på grund af uddelingen af OL-billetterne.

Tyskerne havde dog meget hellere set, at det var blevet arrangeret på en anderledes måde.

Kalenderen er blevet for sammenpresset på grund af European Games, mener sportsdirektør for de tyske bordtennisherrer, Richard Prause.

- Man kunne også have gjort EM for hold i september til kvalifikationsturnering for OL. Eller man kunne have besluttet, at European Games blev til EM for hold.

- Nu har vi to lignende turneringer inden for kort tid, siger sportsdirektør Richard Prause og henviser til bordtennis-EM for hold, der finder sted i franske Nantes i september.