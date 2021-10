Tysk OL-vinder er videre ved Indian Wells trods flere fejl

Den tyske OL-guldvinder Alexander Zverev kæmpede med at ramme sit topniveau, da han søndag spillede sig videre ved tennisturneringen Indian Wells i Californien i USA.

Tyskeren kom ellers godt fra start i første sæt, som han vandt 6-4. Men i andet sæt mistede Zverev noget af sit momentum, da han lavede en række fejl og tabte 3-6.

Den 24-årige OL-vinder genvandt dog fatningen i tredje sæt, hvor han blandt andet lavede ti serveesser. Derfor kunne han tage sættet med 6-1 over den 20-årige amerikaner.

- Jeg viste ikke mit bedste niveau nogensinde, men jeg vandt, siger tyskeren.

- Jeg synes, at jeg begyndte at gøre det okay i tredje sæt. Min fornemmelse for bolden blev meget bedre.

Sejren betyder, at Alexander Zverev som den fjerde mandlige singlespiller har kvalificeret sig til næste måneds sæsonfinale i Torino, og det glæder den 24-årige tennisspiller.

- Jeg har i år haft den bedste sæson i min karriere indtil videre, og jeg er rigtig glad for at have kvalificeret mig, siger han.

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas og Novak Djokovic har allerede booket deres pladser ved sæsonfinalen.

Zverev, der ligger nummer fire på mændenes verdensrangliste, skal i tredje runde af Indian Wells op imod den tidligere verdensetter Andy Murray.

Briten spillede sig søndag videre i turneringen efter en tre timer lang kamp mod spanske Carlos Alcaraz, der endte 5-7, 6-3, 6-2 i Murrays favør.

- Andy spiller fantastisk igen. Han har allerede vundet to gode kampe, og jeg synes, at han i dag viste et meget højt niveau, siger Zverev om sin kommende modstander.

Indian Wells anses for at være den største turnering ud over de fire grand slam-turneringer.