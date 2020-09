Tyrkiske hackere afpresser dansk håndboldlandstræner

Den danske landstræner i herrehåndbold, Nikolaj Jacobsen, er blevet angrebet af en gruppe tyrkiske hackere, som har forsøgt at afpresse ham for penge.

Det skriver B.T.

- De har taget min mail, Facebook og Instagram fra mig. Og så ville de have 5.000 dollar (cirka 32.000 kroner) eller nogle bitcoins for at give mig mine konti tilbage.

- Så sagde jeg: "Det er fint, I beholder dem bare". Og så er jeg startet forfra med nye profiler på Facebook og Instagram, siger Nikolaj Jacobsen til avisen.

Landstræneren fortæller, at det hele opstod, da han troede, at han svarede på en uskyldig mail fra Instagram Support Team, og derefter fik han 24 timer til at betale, ellers ville hackerne slette hans konti.

Nikolaj Jacobsen fortæller, at han har mistet sine konti på både Instagram og Facebook, og at hans mail også er ramt. Han har haft mange eksperter til at kigge på sagen, men der har ikke har været noget at gøre.

Han oplyser, at han havde 37.000 følgere på Instagram, men at han primært har brugt kontoen privat.

- Det er bare ærgerligt, at billederne er væk - specielt på min Facebook, for den har jeg haft i mange år, så der var billeder tilbage fra dengang, børnene var små, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren oplyser, at han har meldt sagen til Instagram, men at han ikke har hørt noget fra det sociale medie.