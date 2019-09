Tyrkisk fodboldstjerne får betinget dom for våben og vold

Fodboldspilleren Arda Turan er kendt skyldig i en række forhold, men han slipper for en tur i spjældet.

Ifølge det britiske medie Sky Sports blev tyrkeren idømt to år og otte måneders betinget fængsel for at være i besiddelse af en pistol, for at affyre et skud og for vold. Han var også sigtet for seksuel chikane, men her blev han ikke fundet skyldig.