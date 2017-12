Tyrkiet vil fængsle NBA-stjerne for at fornærme Erdogan

En anklagemyndighed kræver således den kendte New York Knicks-spiller fængslet i op til fire år, fordi han har fornærmet Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkiske anklagere vil have basketballspilleren Enes Kanter bag lås og slå.

Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Fornærmelserne beskrevet i anklageskriftet er i form af en serie af tweets fra maj og juni 2016, men Enes Kanter har gentagne gange givet udtryk for sin mening om Erdogan.

- Den fyr er en galning, sagde Kanter, da han blev spurgt ind til sagen af journalister efter onsdagens træning med New York Knicks.

Han siger videre, at han ikke bruger tid på at tænke over sagen.

- Jeg tænkte bare; "fire år? Er det alt?" Efter alt det lort, jeg har sagt om ham? Det bekymrer mig slet ikke, fordi jeg er vant til det, sagde Kanter.

Den 2 meter og 11 centimeter høje tyrker kan ikke tage tilbage til sit fædreland, fordi Tyrkiet har annulleret hans pas. Han vil derfor blive dømt in absentia - uden at være til stede.

- Det betyder intet for mig. Jeg er i USA. Jeg er god, og jeg fokuserer på at spille basketball, have det sjovt med mine holdkammerater og vinde kampe, sagde Enes Kanter.

Tyrkeren støtter Erdogans ærkefjende Fethullah Gülen, der af Tyrkiet bliver beskyldt for at stå bag et fejlslagent militærkup i Tyrkiet i 2016. Gülen lever i eksil i USA.

Kanter blev i maj tilbageholdt under en tur til Rumænien. Han fik dog lov at tage tilbage til USA, da amerikanske embedsmænd greb ind.

Basketballspilleren oplyser, at hans familie stadig er i Tyrkiet, og at han er bekymret for dem. Blandt andet blev hans far fængslet i en uge, men er blevet løsladt.

25-årige Kanter og New York Knicks har fået en middelmådig start på sæsonen med 16 sejre og 14 nederlag. Kanter har i gennemsnit lavet 13,2 point og 9,8 rebounds per kamp.