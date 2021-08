Tyfon sår tvivl om golfdanskeres medaljeræs: Føles mærkeligt

De danske golfspillere Emily Kristine Pedersen og Nanna Koerstz Madsen er stadig i spil til en OL-medalje, men spørgsmålet er, om det overhovedet bliver muligt at færdigafvikle turneringen i Japan.

- Vi har fået at vide, at man vil prøve at spille lørdag og måske også tage søndag i brug. Det føles mærkeligt nu, for nu har vi spillet tredje runde, og vi ved ikke, om vi kommer i gang igen.

- De næste 24 timer bliver mærkelige, for jeg ved ikke, om jeg skal i omspil om bronze, eller om jeg får chancen for at spille en runde mere. Det hele afhænger af den tyfon, de regner med kommer, siger Emily Kristine Pedersen.

Hun havde en forrygende anden runde torsdag i 63 slag, men fredag skulle hun bruge 70 - svarende til et slag under par.

Hun formåede dog at holde sig helt inde i medaljeræset, hvor fire spillere ligger på en delt tredjeplads, mens der er fem og to slag op til de to førende.

- Jeg kæmpede for hvert eneste slag, da det var mega vigtigt at holde mig inde, når vi ikke ved, om der skal spilles mere.

- Nu har jeg lige meget hvad chancen for at spille om medalje, og det er mega fedt, når jeg ikke havde den bedste dag, siger Pedersen.

I den ekstreme hede indledte hun med birdies på de to første huller, men hun fik ikke brugt den gode start som afsæt til en god runde, og det ærgrede hende.

- Jeg kæmpede fra tee og var for dårlig til at komme i position, og derfor kunne jeg ikke spille så aggressivt og sætte lige så mange birdiechancer op for mig selv.

- Det var lidt af en kamp. Jeg kunne nemt have ladet det sejle i dag, for det var ikke godt, så det var fedt at komme nogenlunde igennem, lyder det fra Emily Kristine Pedersen.

Nanna Koerstz Madsen ligger to slag efter sin landsmand på en delt syvendeplads.

/ritzau