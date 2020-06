Tvangsnedrykkede klubber erklærer skrivebordssag for tabt

Det erkender de tre klubber, der i over to måneder har kæmpet for at redde livet i henholdsvis herrernes og damernes bedste håndboldrække efter at være blevet rykket ned på skrivebordet.

Fredag har DIF's Appelinstans stadfæstet afgørelsen om, at 2019/20-sæsonen slutter med det resultat, som Udvalget for Professionel Håndbold besluttede i april.

Dermed slutter sagen med al sandsynlighed for Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold. Det siger klubbernes direktører.

- Jeg tror, at sagen stopper her for os. Jeg kan ikke se, hvad vi skal kunne gøre. Som vi læser afgørelsen, og som jeg har vendt med vores advokat, er det her den endelige afgørelse. Nu må vi tilbage på banen og kæmpe for at rykke op igen i næste sæson, siger Hans Peter Dueholm, direktør i Nordsjælland Håndbold.

Det er umiddelbart ikke på tegnebrættet at tage sagen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Det tror jeg ikke, at vi gør. Så skal der i hvert fald komme et rigtig godt råd fra vores advokat.

- Vi har kæmpet en kamp, og vi skal nærlæse præmisserne for afgørelsen, men umiddelbart er det min holdning, at det her var kampen. Når kampen er fløjtet af, må man også være stor nok til at sige tak for kampen. Vi kæmpede for vores spillere og for et bestemt resultat, men DIF er altså ikke enig med os, siger Nordsjælland-direktøren.

Direktøren i EH Aalborg, Henrik Skals, regner også med, at den betændte sag er et overstået kapitel.

- Vi er skuffede og ærgerlige over afgørelsen. Vi havde forventet et andet udfald og tager afgørelsen til efterretning.

- Vi har ikke drøftet, om vi vil tage sagen til CAS, men det forestiller jeg mig ikke. Umiddelbart tager vi afgørelsen til efterretning, og så er det sådan, det er, siger Henrik Skals.

Samme toner lyder fra Odder Håndbolds direktør, Karsten Geertsen, der ligeledes er ærgerlig, men afklaret.

- Jeg tror, at sagen slutter her. Vi får først en uddybende afgørelse 2. juli, og vi kan ikke sige noget endeligt før det, men jeg har rigtig svært ved at se, at vi kommer til at gøre andet end at acceptere, at det er sådan her, det er.

- Vi er sportsmænd, der har kæmpet det, vi kan. Så har vi tabt, men sådan er det en gang imellem, siger Odder-direktøren.

Klubberne modtog afgørelsen fredag klokken 11.

Hos Nordsjælland Håndbold vælger direktør Hans Peter Dueholm at se lyst på, at afgørelsen kommer nu og ikke trækker yderligere i langdrag.

- Det er da en træls besked, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi kan græde i et stykke tid, men det kan vi ikke blive ved med. Vi er nødt til at komme videre, for vi har en sæson, der begynder efter sommer, og den sæson skal vi være klar til.

- Vi er også glade for, at der kommer en afgørelse nu, så sagen ikke skulle hænge over os hele sommeren. Det er træls at have tabt, og det er skuffende, fordi vi synes, at vi havde en rigtig god sag, fordi vi havde ligareglementet med os, men det har DHF af en grund valgt at se bort fra, siger Hans Peter Dueholm.

Han bemærker, at klubben trods uvisheden om at skulle spille liga- eller divisionshåndbold har formået at samle et slagkraftigt hold til næste sæson.

- Vi har budgetteret forsigtigt i den her usikre periode, men vi har forsøgt at bevare det samme hold. Det er stort set lykkedes, selv om spillerne har vidst, at vi var i en usikker situation. Det er fantastisk, at vi har mødt den opbakning.

- Det ville være meget sjovere at spille i ligaen end i 1. division, men nu gør vi os klar med oprejst pande, siger Nordsjælland-direktøren.

Nordsjælland Håndbold har lagt sig sammen med Divisionsforeningen for at få lavet en beredskabsplan, der skal benyttes, hvis kommende sæsoner også må afbrydes i utide.