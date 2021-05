Tusinder af danske fans kan se EM-kampe på storskærme

Der kan samles 3000 mennesker på Ofelia Plads i København til storskærmsarrangement ved fodbold-EM i juni.

Op til 1200 kan komme og overvære EM-kampene på storskærm ved Øksnehallen i København.

Ved de øvrige storskærmsvisninger kan der komme 500-1000 mennesker. Det oplyser de danske EM-arrangører i en pressemeddelelse.

Det er færre end planlagt, men coronarestriktionerne tillader ikke flere.

Indtil nu har det dog været uvist, hvorvidt arrangementerne overhovedet kunne gennemføres som de små folkefester, de var tiltænkt.

Lene Kryger, den danske direktør for Euro 2020, er lettet over, at det er lykkedes at sikre den folkelige del af værtskabet i samarbejde med de danske myndigheder.

- Vi er rigtig glade for, at vi i tæt og godt samarbejde med myndighederne har fundet en løsning for afvikling af både storskærmsvisninger og aktiviteterne på Ofelia Plads, der overholder retningslinjerne for større, udendørs events, siger Lene Kryger.

Programmet for Ofelia Plads og Øksnehallen er planlagt under de gældende retningslinjer, der gælder for større udendørs aktiviteter.

Ofelia Plads bliver under turneringens 31 dage omdannet til et byrum i byen med madboder, barer og daglige aktiviteter, mens området ved Øksnehallen viser alle EM-kampe på storskærm.

Begivenhederne på Ofelia Plads bliver desuden en del af en testordning for kommende afviklinger af større events.

De gældende restriktioner gør, at det ikke er muligt at lave storskærmsvisning på Rådhuspladsen i København og andre fanarrangementer i byen, som det ellers var planlagt.

EM-slutrunden sparkes i gang med åbningskampen i Rom 11. juni. København er for første gang medarrangør som en af 11 værtsbyer.

Danmark spiller tre gruppekampe i Parken - mod Finland, Belgien og Rusland.